Про це 24 Каналу розповів журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян. До слова, у Foreign Policy вважають, що перемога Росії у війні з Україною може стати серйозним ударом для США.

Важливо Що Україна може запропонувати Трампу, щоб схилити його на свій бік

Одним пострілом уб'є двох зайців

Примус Росії до миру – це серйозне геополітичне завдання, побудоване на економіці. Насамперед на ціні на нафту. На думку журналіста, коли Трамп почне виконувати обов'язки президента, то продовжить боротьбу з Китаєм.

Зокрема, для цього Трамп запровадить підвищене податкове мито на китайські товари, а на якусь групу взагалі ембарго. Через надлишкове виробництво у Китаї почнеться криза, знижуватимуться ціни, що вплине на платоспроможність Пекіна й він продиктує Росії нову ціну за бариль нафти.

У боротьбі проти Китаю можна обрушити російську економіку, диктуючи світу або змушуючи його знижувати вартість бариля нафти. Тоді у Китаї почнуться економічні труднощі, а у Росії – колапс,

– зазначив Асланян.

За його словами, Китай чи не єдиний партнер, який грає на користь Росії. Тож труднощі у Китаї означатимуть біду для Росії.

Після того, як Росія залишиться без свого головного партнера, стратега та порадника – почнуться великі проблеми. Це не відбудеться миттєво, але десь через пів року буде відчутно результат,

– додав журналіст.

Водночас на іншій чаші терезів може бути постачання зброї Україні. Втім, на сьогодні американський електорат мало зацікавлений війною в Україні.

До слова, Дональд Трамп оголосив про плани масової розробки нафтових свердловин у США, що спровокувало зниження цін на нафту Brent на 2%.