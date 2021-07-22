Благодаря "Метинвесту" команда "Шахтер" всем составом вакцинировалась против COVID-19

21 июля украинская футбольная команда "Шахтер" вакцинировалась против COVID-19 первой дозой вакцины COMINARTI производства компании Pfizer. Помогла им в этом компания "Метинвест".

Уже пять месяцев в Украине продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Одной из первых прививать своих работников стала компания "Метинвест".

Вместе с обеспечением защиты своих сотрудников на вакцинацию пригласили и футболистов известного украинского клуба "Шахтер".

Футболисты с самого утра прибыли в головной офис компании в полном составе, их встретил и провел к месту вакцинации руководитель HR-департамента "Метинвест" Александр Пимкин.

Процесс вакцинации членов команды прошел быстро. После получения прививки каждый, как это прописано в инструкции, должен был находиться под медицинским наблюдением в течение пятнадцати минут, чтобы врачи могли проследить реакцию организма на препарат.

Никаких побочных эффектов обнаружено не было.

"Мы являемся социально ответственной компанией, поэтому считаем, что наш персонал – это главное достижение, и очень заботимся об их здоровье. Именно поэтому наша компания первой присоединилась к программе вакцинации от Минздрава, организовав вакцинацию не только для сотрудников, но и членов их семей. Сегодня мы пригласили футбольную команду "Шахтер" также присоединиться к вакцинации, предоставив необходимую площадку и инфраструктуру на своей территории", – сказал Пимкин.

Он надеется, что вакцинация футбольной команды "Шахтер" будет хорошим примером и дополнительным стимулом для прививки среди украинцев в целом, и для сотрудников "Метинвеста" в частности.

"Сейчас уже идет первая волна вакцинации, в которую попало 12 тысяч сотрудников. Я уверен, что к концу лета – началу осени мы успеем вакцинировать большую часть нашего коллектива", – добавил Пимкин.