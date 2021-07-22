Вже п’ять місяців в Україні триває кампанія з вакцинації проти COVID-19. Однією з перших щеплювати своїх працівників почала компанія "Метінвест".

Разом із забезпеченням захисту своїх співробітників на вакцинацію запросили і футболістів відомого українського клубу "Шахтар".

Футболісти з самого ранку прибули до головного офісу компанії у повному складі, їх зустрів та провів до місця вакцинації керівник HR-департаменту "Метінвест" Олександр Пімкін.

Процес вакцинації членів команди пройшов швидко. Після отримання щеплення кожен, як це прописано в інструкції, мав перебувати під медичним наглядом протягом п’ятнадцяти хвилин, щоб лікарі могли прослідкувати реакцію організму на препарат.

Жодних побічних ефектів виявлено не було.

"Ми є соціально відповідальною компанією тому, вважаємо, що наш персонал – це головний здобуток, і дуже піклуємося про їх здоров’я. Саме тому наша компанія першою доєдналася до програми вакцинації від МОЗ, організувавши вакцинацію не тільки для співробітників, але й членів їх родин. Сьогодні ми запросили футбольну команду "Шахтар" також доєднатися до вакцинації, надавши необхідний майданчик і інфраструктуру на своїй території", – зазначив Пімкін.

Він сподівається, що вакцинація футбольної команди "Шахтар" буде гарним прикладом та додатковим стимулом для щеплення серед українців в цілому, та для співробітників "Метінвесту" зокрема.

"Зараз вже йде перша хвиля вакцинації, до якої потрапило 12 тисяч співробітників. Я впевнений, що до кінця літа – початку осені ми встигнемо вакцинувати більшу частину нашого колективу", – додав Пімкін.