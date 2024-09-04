Благодаря министру Галущенко на проверке вентиляционных каналов зарабатывает только одна фирма, – СМИ

После вступления в силу новых правил технической эксплуатации газоснабжающих систем, введенных приказом за подписью Министра энергетики Германа Галущенко, только одна компания ООО "Специализированная организация "Спецгаз" – получила все необходимые разрешения для обслуживания дымовых и вентиляционных каналов. Остальные компании, которые предоставили пакеты документов на согласование, остаются без разрешения на работу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал издания "Наши деньги".

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Журналисты узнали о компании

"Спецгаз" получил аттестат соответствия от Госспецсвязи сразу на следующий день после вступления в силу Приказа Галущенко – 21 февраля. А 10 марта получила еще и положительное заключение Госэнергонадзора, а с тем и зеленый свет на работу. Другие участники рынка – за бортом",

– отметили журналисты.

По их данным, "Спецгаз" был убыточным в 2024 году, а за март-май уже получил подряды на 3,77 миллиона гривен – благодаря фактически монопольному положению. Журналисты обращают внимание на связи бенефициара "Спецгаза" Николая Зиско с фирмами, ранее фигурировавших в антимонопольных расследованиях, а также на его причастность к окружению нардепа и бывшего министра ЖКХ Алексея Кучеренко, который сейчас входит в экспертный совет при Минэнерго.

Последствия уже почувствовал не только бизнес, но и жители. Пример – жители дома по улице Салютной в Киеве. Они в апреле пережили атаку шахеда, а потом оказались перед выбором – сидеть несколько недель без газа, или платить той единственной фирме из собственных карманов... Чтобы получить новый акт, управляющей компании нужно провести новый тендер и заключить отдельный договор с этой фирмой,

– объясняют в издании "Наши деньги".

Напомним, в январе в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Германа Галущенко с должности министра энергетики.

Среди причин появления такого проекта документа назывались: игнорирование необходимости развивать децентрализованную генерацию в пользу построения атомных блоков со старыми российскими реакторами; коррупционные скандалы в министерстве; игнорирование приглашений на заседания энергетического комитета Верховной Рады; провал государственных аукционов на строительство новых мощностей зеленой энергетики.

Ранее "Украинская правда" отмечала, что, на фоне коррупционных скандалов вокруг окружения министра энергетики Германа Галущенко, власть позволяет ему и дальше увеличивать свое влияние на энергетическую отрасль.