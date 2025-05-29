Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал видання "Наші гроші".

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Журналісти дізнались про компанію

"Спецгаз" отримав атестат відповідності від Держспецзв’язку одразу на наступний день після набуття чинності Наказу Галущенка – 21 лютого. А 10 березня отримала ще й позитивний висновок Держенергонагляду, а з тим і зелене світло на роботу. Інші учасники ринку – за бортом",

– зазначили журналісти.

За їхніми даними, "Спецгаз" був збитковим у 2024 році, а за березень-травень вже отримав підряди на 3,77 мільйона гривень – завдяки фактично монопольному становищу. Журналісти звертають увагу на зв’язки бенефіціара "Спецгазу" Миколи Зіска із фірмами, що раніше фігурували в антимонопольних розслідуваннях, а також на його дотичність до оточення нардепа та колишнього міністра ЖКГ Олексія Кучеренка, який нині входить до експертної ради при Міненерго.

Наслідки вже відчув не тільки бізнес, а й мешканці. Приклад – жителі будинку по вулиці Салютній у Києві. Вони у квітні пережили атаку шахеда, а потім постали перед вибором – сидіти кілька тижнів без газу, або платити тій єдиній фірмі з власних кишень… Щоб отримати новий акт, керуючій компанії потрібно провести новий тендер і укласти окремий договір із цією фірмою,

– пояснюють у виданні "Наші гроші".

Нагадаємо, у січні у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Германа Галущенка з посади міністра енергетики.

Серед причин появи такого проєкту документа називалися: ігнорування необхідності розвивати децентралізовану генерацію на користь побудови атомних блоків зі старими російськими реакторами; корупційні скандали в міністерстві; ігнорування запрошень на засідання енергетичного комітету Верховної Ради; провал державних аукціонів на будівництво нових потужностей зеленої енергетики.

Раніше "Українська правда" зазначала, що, на тлі корупційних скандалів навколо оточення міністра енергетики Германа Галущенка, влада дозволяє йому і далі збільшувати свій вплив на енергетичну галузь.