Благодаря платформе UNITED24 уже удалось собрать полтора миллиарда гривен

За 4 недели работы фандрейзинговой платформы United24 в поддержку Украины удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Более 1500000000 гривен. Такую сумму удалось собрать через четыре недели на онлайн-платформе UNITED24,

– отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Национальную сборную Украины по футболу, участников благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всех тех, кто приобщается к инициативе.

Однако отметил, что каждый вклад имеет значение для победы Украины.