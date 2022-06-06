Благодаря платформе UNITED24 уже удалось собрать полтора миллиарда гривен
6 июня 2022 , 11:57Читати новину українською
За 4 недели работы фандрейзинговой платформы United24 в поддержку Украины удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Более 1500000000 гривен. Такую сумму удалось собрать через четыре недели на онлайн-платформе UNITED24,
– отметил Зеленский.
Президент поблагодарил Национальную сборную Украины по футболу, участников благотворительного телемарафона Save Ukraine – #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всех тех, кто приобщается к инициативе.
Однако отметил, что каждый вклад имеет значение для победы Украины.