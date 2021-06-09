Благодаря своему качеству украинская сталь пользуется бешеным спросом в мире, – эксперт

Украинская сталь применяется на объектах, где беспрекословно ценят качество и невозможны любые компромиссы с ней.

Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина-24".

Сталь характеризуется такими же качественными показателями, как и потребительские товары, которые покупает каждый день гражданин Украины и выбирает лучшее. Так вот, украинская сталь благодаря в том числе и прежде всего Метинвесту продается по всему миру именно благодаря качеству этой стали,

– сказал Каленков.

Президент Объединения предприятий подчеркнул, что на сегодня украинская сталь применяется на объектах, где невозможны компромиссы по качеству.

"Поэтому все показательные проекты, от огромного здания в Дубае, Лондоне, в Нью- Йорке – это все из стали Метинвеста. Стали, которая производится в Украине", – добавил он.

Александр Каленков с гордостью сообщил, что мы можем гордиться тем, что украинская сталь применяется на важнейших участках, на наиболее показательных объектах там, где невозможен ни один компромисс по качеству.