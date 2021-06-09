Таку думку висловив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі телеканалу "Україна-24".

Сталь характеризується такими ж якісними показниками, як і споживчі товари, які купує кожен день громадянин України і вибирає найкраще. Так от, українська сталь завдяки в тому числі й перш за все Метінвесту продається по всьому світу саме завдяки якості цієї сталі,

– сказав Каленков.

Президент об'єднання підприємств підкреслив, що на сьогодні українська сталь застосовується на об'єктах, де неможливі компроміси щодо якості.

"Тому всі показові проєкти, від величезної будівлі в Дубаях, Лондоні, в Нью-Йорку – це все зі сталі Метінвесту. Сталі, яка виробляється в Україні", – додав він.

Олександр Каленков з гордістю повідомив, що ми можемо пишатися тим, що українська сталь застосовується на найважливіших ділянках, на найбільш показових об'єктах там, де неможливий жоден компроміс щодо якості.