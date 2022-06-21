ВСУ усиливают защиту в Луганской области и постепенно освобождают Херсонщину, – Зеленский

Россияне продолжают совершать масштабное наступление на Луганскую область. Враг бросает в бой очень большие силы, но совершить столь желаемый прорыв не может.

Российские оккупанты продолжают масштабное наступление на Донбасс. Враг хочет во что бы то ни стало прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Ситуация в Луганской области

Президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам на 118-й день войны. Среди прочего он рассказал о ситуации на самом горячем участке боевых действий.

По его словам, ситуация на фронте осталась без существенных изменений.

С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области. Там сейчас действительно жестче всего. Оккупанты серьезно давят, давят также на Донецком и Харьковском направлениях,

– рассказал президент.

Он добавил, что россияне совершают жестокие и циничные артиллерийские обстрелы мирных городов. Эти атаки не дадут врагу никакого результата, но оккупанты глухи к любой рациональности.

"Враг просто разрушает. Просто убивает. Показывает таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте", – сказал Зеленский.

Что касается Юга, то ВСУ удачно защищают Николаевскую и Запорожскую области, также удается постепенно освобождать Херсонскую область. Также ведется очень активная работа над предоставлением Украине современного тяжелого оружия.

Война России с Украиной: последние события

Путин очень надеется на поддержку Беларуси в войне против Украины. Белорусские войска проводят учения возле границ с Украиной, но идти в наступление не собираются. Белорусские военные не имеют абсолютно никакой мотивации воевать, а Лукашенко понимает, что в случае нападения на Украину очень быстро потерпит крах.

Наступление российских оккупантов на Северодонецк продолжается. Врагу благодаря большому количеству техники и живой силы удалось прорваться в Тошкивку и закрепиться на занятых позициях. Также враг беспощадно обстреливает Лисичанск, применяя все возможное оружие. Наши герои держат оборону, не дают россиянам прорваться дальше и отрезать трассу Лисичанск – Бахмут.

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