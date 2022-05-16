Благодарность без границ, – Зеленский ответил бойцам теробороны Харьковщины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 227 батальона 127 бригады теробороны, которые вытеснили российских оккупантов к госгранице между Украиной и Россией.

Перед этим наши защитники обратились к президенту и доложили, что вышли на рубеж и границу, на разделительную полосу со страной-оккупантом Россией.

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Ребята, Харьков, 227 батальон 127 бригады теробороны, спасибо вам от всех украинцев, от каждого, от себя, от моей семьи. Благодарность моя не имеет границ,

– подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал здоровья бойцам и призвал беречь себя. В заключение он подытожил, что все будет Украина.

Успехи в Харьковской области

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр говорила об успешных операциях ВСУ. Она не уточняла деталей, но говорилось о Харьковском направлении.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что наши защитники делают все, чтобы выгнать оккупантов из Харьковщины. Он уточнил, что успешно идет контрнаступление ВСУ на северо-востоке региона. Чиновник анонсировал, что в ближайшие дни выйдут на украинскую границу. Хотя россияне взорвали три моста, что может несколько замедлить контрнаступление.

В течение последней недели украинские защитники один за другим освобождали населенные пункты Харьковщины. Например, 10 мая оккупантов прогнали из четырех сел: Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а 11 мая – из поселка Питомник.

Возле Изюма ситуация самая сложная

На юге Харьковщины обстановка самая сложная. В частности, на Изюмском направлении россияне продолжают концентрировать свои силы и готовиться к еще одному удару в сторону Славянска и Краматорска.

У захватчиков нет результатов, но в этом районе у них есть достаточное количество живой силы и техники для поражения.

Заметим, Москва так боялась, чтобы ВСУ не вышли к границе Харьковской области, что бросала туда мобилизованных с временно оккупированных территорий. Речь идет о Луганской и Донецкой области. Генштаб сообщал об этом 15 мая.

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