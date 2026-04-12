Благодатный огонь уже в Украине: первые фото святыни

В Иерусалиме в Великую Субботу 11 апреля в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Святыню уже передали в Украину.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Интересно Почему дата Пасхи ежегодно меняется: вы этого могли не знать

Что известно о прибытии Благодатного огня в Украину?

Благодатный огонь доставили в Украину в ночь Воскресения Христова. Святыню на украинско-польской границе в КПП "Устилуг" встретили военнослужащие Волынского пограничного отряда.

Огонь прибыл из Иерусалима в Варшаву, после чего его передали верующим для дальнейшей перевозки в Украину,

– отметили пограничники.

Из пункта пропуска святыню доставили в кафедральный собор Луцка, а оттуда она направилась в другие храмы страны и на передовую.

Благодатный огонь прибыл в Украину / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница

Также стало известно, что Благодатный огонь мог прибыть в Киев. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата сообщила, что во время Литургии в Киево-Печерскую лавру прибыл благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Благодатный огонь мог прибыть в Киево-Печерскую лавру / Видео из фейсбука УПЦ МП

Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь пока не писала о получении Благодатного огня из Иерусалима.

Что известно о схождении Благодатного огня?