Благодатный огонь уже в Украине: первые фото святыни
- Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Украину через Варшаву и был встречен на украинско-польской границе военнослужащими Волынского пограничного отряда.
- Святыню доставили в кафедральный собор Луцка, а затем она отправилась в другие храмы страны и на передовую, в частности, в Киево-Печерскую лавру.
В Иерусалиме в Великую Субботу 11 апреля в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Святыню уже передали в Украину.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.
Что известно о прибытии Благодатного огня в Украину?
Благодатный огонь доставили в Украину в ночь Воскресения Христова. Святыню на украинско-польской границе в КПП "Устилуг" встретили военнослужащие Волынского пограничного отряда.
Огонь прибыл из Иерусалима в Варшаву, после чего его передали верующим для дальнейшей перевозки в Украину,
– отметили пограничники.
Из пункта пропуска святыню доставили в кафедральный собор Луцка, а оттуда она направилась в другие храмы страны и на передовую.
Благодатный огонь прибыл в Украину / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница
Также стало известно, что Благодатный огонь мог прибыть в Киев. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата сообщила, что во время Литургии в Киево-Печерскую лавру прибыл благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Благодатный огонь мог прибыть в Киево-Печерскую лавру / Видео из фейсбука УПЦ МП
Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь пока не писала о получении Благодатного огня из Иерусалима.
Что известно о схождении Благодатного огня?
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме около 14:00 11 апреля. После этого огонь передали по христианским церквям по всему миру.
В этом году церемонию проводили фактически в закрытом формате из-за угрозы обстрелов. В храм допустили ограниченное количество людей, а доступ к Старому городу в Иерусалиме находился под строгим контролем.
Стоит отметить, что 12 апреля на Пасху в Украине по церквям продолжают освящать паски.