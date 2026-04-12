Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.
Цікаво Чому дата Великодня щороку змінюється: ви цього могли не знати
Що відомо про прибуття Благодатного вогню в Україну?
Благодатний вогонь доправили до України у ніч Воскресіння Христового. Святиню на українсько-польському кордоні в КПП "Устилуг" зустріли військовослужбовці Волинського прикордонного загону.
Вогонь прибув з Єрусалима до Варшави, після чого його передали вірянам для подальшого перевезення в Україну,
– зазначили прикордонники.
З пункту пропуску святиню доставили до кафедрального собору Луцька, а звідти вона попрямувала до інших храмів країни та на передову.
Благодатний вогонь прибув в Україну / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон
Також стало відомо, що Благодатний вогонь міг прибути до Києва. Українська Православна Церква Московського Патріархату повідомила, що під час Літургії до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь із храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Благодатний вогонь міг прибути у Києво-Печерську лавру / Відео з фейсбуку УПЦ МП
Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква поки що не писала про отримання Благодатного вогню з Єрусалима.
Що відомо про сходження Благодатного вогню?
Благодатний вогонь зійшов у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі близько 14:00 11 квітня. Після цього вогонь передали по християнських церквах по всьому світу.
Цьогоріч церемонію проводили фактично в закритому форматі через загрозу обстрілів. До храму допустили обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста у Єрусалимі перебував під суворим контролем.
Варто зазначити, що 12 квітня на Великдень в Україні по церквах продовжують освячувати паски.