Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон.

Що відомо про прибуття Благодатного вогню в Україну?

Благодатний вогонь доправили до України у ніч Воскресіння Христового. Святиню на українсько-польському кордоні в КПП "Устилуг" зустріли військовослужбовці Волинського прикордонного загону.

Вогонь прибув з Єрусалима до Варшави, після чого його передали вірянам для подальшого перевезення в Україну,

– зазначили прикордонники.

З пункту пропуску святиню доставили до кафедрального собору Луцька, а звідти вона попрямувала до інших храмів країни та на передову.

Благодатний вогонь прибув в Україну / Фото Західного регіонального управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Також стало відомо, що Благодатний вогонь міг прибути до Києва. Українська Православна Церква Московського Патріархату повідомила, що під час Літургії до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь із храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Благодатний вогонь міг прибути у Києво-Печерську лавру / Відео з фейсбуку УПЦ МП

Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква поки що не писала про отримання Благодатного вогню з Єрусалима.

Що відомо про сходження Благодатного вогню?