Церемонія відбувається щороку напередодні Великодня і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа, передає 24 Канал.

До теми Що обов'язково треба покласти у великодній кошик: священник назвав продукти

Що відомо про сходження Благодатного вогню у 2026 році?

У Єрусалимі розпочинається церемонія сходження Благодатного Вогню: двері Храму Гробу Господнього вже відкриті.

Відкриття дверей – це щоденний ритуал, а його унікальність у тому, що ключі зберігає мусульманська сім'я, що забезпечує нейтралітет між різними християнськими конфесіями, які ділять храм.

Відкриття дверей до Храму Гробу Господнього: дивіться відео

У Храмі Гробу Господнього люди зібралися в очікуванні сходження Благодатного вогню: дивіться відео

Нагадаємо, цьогоріч церемонію проведуть у фактично закритому форматі через загрозу обстрілів. До храму допустять обмежену кількість людей, а доступ до Старого міста у Єрусалимі перебуватиме під суворим контролем.

Зауважимо, що традиційно сходження Благодатного вогню проходить у кувуклії храму Гробу Господнього – мармуровій печері, де, за християнськими віруваннями, був похований Ісус Христос.

Згідно з віруваннями, якщо Благодатний вогонь не зійде, це може означати початок Другого пришестя та кінець світу.

Церемонія сходження Благодатного вогню: дивіться відео

Відомо, що вогонь у храмі підтримується протягом року, однак напередодні Великої суботи він зникає. Вранці цього дня представники різних християнських конфесій оглядають кувуклію та запечатують її.

Цьогоріч тисячі паломників знову зібралися в Єрусалимі, щоб стати свідками сходження Благодатного вогню. На церемонії були присутні представники семи християнських конфесій, зокрема православної, вірменської, католицької, греко-католицької, коптської та протестантської.

Очікується, що після сходження Благодатний вогонь доставлять і до українських храмів.

Зверніть увагу! 24 Канал зібрав інформацію, коли та де в українських містах триватимуть святкові Великодні служби та освячуватимуться паски.

Що відомо про Великдень у 2026 році?