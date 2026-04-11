Церемония происходит ежегодно накануне Пасхи и символизирует свет Воскресения Иисуса Христа, передает 24 Канал.

В Иерусалиме начинается церемония восхождения Благодатного Огня: двери Храма Гроба Господня уже открыты.

Открытие дверей – это ежедневный ритуал, а его уникальность в том, что ключи сохраняет мусульманская семья, обеспечивающая нейтралитет между разными христианскими конфессиями, разделяющими храм.

Открытие дверей в Храм Гроба Господня: смотрите видео

В Храме Гроба Господня люди собрались в ожидании восхождения Благодатного огня: смотрите видео

Отметим, что традиционно схождение Благодатного огня проходит в кувуклии храма Гроба Господня – мраморной пещере, где, по христианским верованиям, был похоронен Иисус Христос.

Согласно верованиям, если Благодатный огонь не сойдет, это может означать начало Второго пришествия и конец света.

Церемония схождения Благодатного огня: смотрите видео

Известно, что огонь в храме поддерживается в течение года, однако накануне Великой субботы он исчезает. Утром этого дня представители различных христианских конфессий осматривают кувуклию и запечатывают ее.

В этом году тысячи паломников снова собрались в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня. На церемонии присутствовали представители семи христианских конфессий, в частности православной, армянской, католической, греко-католической, коптской и протестантской.

Ожидается, что после схождения Благодатный огонь доставят и в украинские храмы.

Обратите внимание! 24 Канал собрал информацию, когда и где в украинских городах будут продолжаться праздничные Пасхальные службы и будут освящаться куличи.

