Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Смотрите также Пасха уже на подходе: когда и где в городах Украины будут освящать куличи

О чем предупредила СБУ?

В СБУ отметили, что несмотря на подобное поведение противника во время праздников, ее сотрудники пытаются постоянно действовать на опережение и предотвращать большинство подобных преступлений, разоблачая российских агентов.

Среди прочего, украинская спецслужба регулярно разоблачает российскую агентуру на искусственном разжигании конфликтов между представителями различных конфессий и религиозных общин,

– говорится в сообщении.

Также стараются разоблачать попытки россиян завербовать украинцев для подготовки терактов и корректировки воздушных ударов по гражданской инфраструктуре. Приоритетом для врага являются места массовых скоплений людей.

Хотя правоохранители круглосуточно работают в усиленном режиме для противодействия любым угрозам, однако важной частью безопасности является бдительность самих людей. Поэтому в СБУ порекомендовали украинцам следующее:

быть особенно бдительными во время посещения массовых мероприятий;

не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;

сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;

сообщать о контактах с незнакомцами, которые предлагают "легкий заработок";

не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;

в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;

соблюдать установленный комендантский час и тому подобное.

"Напоминаем, что в СБУ круглосуточно работает специальная горячая линия по номеру 1516. Своевременная информация может спасти жизнь. Будьте бдительными и ответственными. Слава Украине", – резюмировали в Службе безопасности Украины.

Обратите внимание! В большинстве областей Украины комендантский час на Пасху будет действовать с 00:00 до 05:00. В Хмельницкой области ограничения ввели с 00:00 до 03:00, а в Кировоградской – с 00:00 до 04:00.

Кого недавно задержала СБУ?