Видео, которое выложил в своем фейсбуке спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, показывает успешную атаку украинских военных. На нем можно увидеть филигранную работу ночью, во время которой удалось уничтожить вражеский вертолет.

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Оккупантам немного "подгорело"

Минус еще один рашистский вертолет. Благодатный огонь сошел на вертолет антихристов,

– написал он.

Смотрите, как наши военные уничтожили вражеский вертолет:

Также Братчук отметил, что точный удар по вражеской технике нанесли бойцы 38-го зенитно-ракетного полка. Отметим, что по состоянию на утро 24 апреля украинские военные уничтожили уже 154 вертолета оккупантов.

Добавим, что с начала войны России против Украины ряды "двухсотых" пополнили 21 800 военных страны-агрессора. Также нашим бойцам удалось уничтожить 873 вражеских танка.

Заметим, что каждая уничтоженная вражеская машина – как на суше, так и в воздухе и на море – маленькая и очень важная победа. Это позволяет спасти не одну жизнь не только среди военных, но и мирного населения.

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