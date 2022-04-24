Відео, яке виклав у своєму фейсбуці речник Одеської ОВА Сергій Братчук, показує успішну атаку українських військових. На ньому можна побачити філігранну роботу вночі, під час якої вдалося знищити ворожий гвинтокрил.

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Окупантам трохи "підгоріло"

Мінус ще один рашистський гвинтокрил. Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів,

– написав він.

Дивіться, як наші військові знищили ворожий гвинтокрил:

Також Братчук зазначив, що влучний удар по ворожій техніці завдали бійці 38-го зенітно-ракетного полку. Зазначимо, що станом на ранок 24 квітня українські військові знищили уже 154 гелікоптери окупантів.

Додамо, що від початку війни Росії проти України лави "двохсотих" поповнили 21 800 військових країни-агресорки. Також нашим бійцям вдалося знищити 873 ворожі танки.

Зауважимо, що кожна зруйнована ворожа машина – як на суші, так і у повітрі та на морі – маленька та дуже важлива перемога. Це дозволяє врятувати не одне життя не лише серед військових, а й мирного населення.

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