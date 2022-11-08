Свою долю от продажи (25%) фонд обещает перечислить в помощь украинским семьям с детьми, пострадавшими в результате российских ракетных ударов. 75% разделят между собой Тейлор Армстронг, семья кота Смадж и украинское агентство Zlodei, взявшее на себя организацию.

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История мема

Мем "Женщина кричит на кота" объединяет две отдельные картинки. Первоначально появился кадр со звездой телешоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Тейлор Армстронг. Изображение с обескураженным котом Смаджем, сидящим за обеденной тарелкой, впервые появилось у Tumblr в 2018 году.

В 2019-м кто-то объединил эти два изображения, после чего мем приобрел значительную популярность, а в 2020-м он даже получил награду "Мем года". С тех пор этим мемом и его многочисленными вариациями иллюстрируют ссоры и предательства.

Заметим! Unchain Fund – украинский благотворительный фонд, базирующийся на блокчейн технологиях. С момента основания, 24 февраля, Unchain Fund оказал гуманитарную помощь для более чем 400 тысячам украинцев более чем на 9,3 миллиона долларов.

Деятельность благотворителей в Украине: что известно

Восьмилетний львовянин Юрий Напора собрал более миллиона гривен на нужды ВСУ. Эти деньги направили на закупку дронов, автомобилей, приборов ночного видения и другого снаряжения для наших защитников. Когда специалисты готовили сюжет, Юрий собрал 780 тысяч. Однако к моменту публикации эта сумма значительно выросла.

С 24 февраля международная группа горно-металлургических компаний Метинвест направила в поддержку Украины более 2 миллиардов гривен. За время войны из-за границы в Украину доставлено более 3900 тонн жизненно необходимых грузов.

По многочисленным запросам от жителей Донецкой области "Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" закупил 1800 буржуек, которые получат деоккупированные общины Донецкой области и общины, которые находятся на линии фронта. Первые 50 генераторов и 878 буржуек уже передали людям.

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