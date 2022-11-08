Свою частку від продажу (25%) фонд обіцяє перерахувати на допомогу українським сім’ям з дітьми, які постраждали внаслідок російських ракетних ударів. 75% розділять між собою Тейлор Армстронг, сім’я кота Смадж та українське агентство Zlodei, яке взяло на себе організацію.

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Історія мему

Мем "Жінка кричить на кота" поєднує дві окремі картинки. Спочатку з’явився кадр із зіркою телешоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Хіллз" Тейлор Армстронг. Зображення зі збентеженим котом Смаджем, який сидить за обідньою тарілкою, вперше з’явилося у Tumblr у 2018 році.

У 2019-му хтось поєднав ці два зображення, після чого мем набув значної популярності, а у 2020-му він навіть отримав нагороду "Мем року". Відтоді цим мемом і його численними варіаціями ілюструють чвари та зради.

Зауважимо! Unchain Fund – український благодійний фонд, який базується на блокчейн технологіях. З моменту заснування, 24 лютого, Unchain Fund надав гуманітарну допомогу для більш як 400 тисяч українців на понад 9,3 мільйона доларів.

Діяльність благодійників в Україні: що відомо

Восьмирічний львів'янин Юрій Напора зібрав понад мільйон гривень на потреби ЗСУ. Ці гроші скерували на закупівлю дронів, автомобілів, приладів нічного бачення та іншого спорядження для наших захисників. Коли фахівці готували сюжет Юрій зібрав 780 тисяч. Однак на момент публікації ця сума значно виросла.

З 24 лютого міжнародна група гірничо-металургійних компаній Метінвест направила на підтримку України понад 2 мільярди гривень. За час війни з-за кордону до України доставлено понад 3 900 тонн життєво необхідних вантажів.

На численні запити від жителів Донецької області "Благодійний фонд Едуарда Мкртчана" закупив 1800 буржуйок, які отримають деокуповані громади Донеччини та громади, що знаходяться на лінії фронту. Перші 50 генераторів та 878 буржуйок вже передали людям.

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