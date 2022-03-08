Благотворительный фонд Джоан Роулинг объявил о сборе денег для украинских детей
Источник:твиттер J.K. Rowling
Lumos – благотворительный фонд Джоан Роулинг – собирает деньги, чтобы помочь детям в Украине. Писательница пообещала, что лично увеличит пожертвования до 1 миллиона фунтов стерлингов.
Новостью автор серии книг о Гарри Поттере поделилась в своем твиттере. Меньше чем за сутки твит собрал более 4,5 тысяч ретвитов.
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Я лично увеличу пожертвования на этот сбор до 1 миллиона фунтов стерлингов. Спасибо всем, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для наиболее уязвимых детей в Украине,
– заявила писательница.
По данным НБУ один фунт стерлингов стоит 39,7 гривны.
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