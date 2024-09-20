Благотворительный фонд "Надежда" передал уже 150 гуманитарных миссий на передовую, – Валерий Дубиль

С начала полномасштабного вторжения Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" системно помогает военным подразделениям, стабилизационным пунктам и прифронтовым госпиталям, еженедельно осуществляя гуманитарные выезды на передовую. Сегодня команда фонда, вместе с партнерами – фондом "Батальон Волонтер" и Романом Бочкалой, отправилась по маршруту Харьков – Купянск – Боровая – Покровск – Лиман.

Это уже 150-я гуманитарная миссия фонда "Надежда" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета фонда "Надежда", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

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Только за последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400 – 1200 было доставлено командой "Надежды" для 3-й танковой бригады и других подразделений на Донецкое, Ореховское и Курское направления. Стоимость таких поставок достигает нескольких миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надежда" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для непрямого массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МРТ, современными УЗИ, рентгенаппаратами и операционными столами. Также фонд "Надежда" поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитали Донецкой и Харьковской областей, благодаря которым медики спасают жизни защитников с внутренними кровотечениями.

БФ "Надежда" передает помощь на передовую / Фото, предоставлены 24 Каналу

Кроме того, команда "Надежды" передала в госпитали на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.

Отдельное важное направление работы – это поддержка военных подразделений. Фонд системно работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции Украины. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.

Наша миссия – спасать жизни. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война – это не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Мы обеспечиваем госпитали и воинские части современным медицинским оборудованием, а военные подразделения - средствами, которые помогают сохранять жизнь защитников на поле боя. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе,

– отметил Валерий Дубиль.

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