Благотворительный NFT проект "Голос Шевченко": помощь украинцам, пострадавшим от войны

Сегодня, 20 апреля, в 22:00, состоится запуск NFT проекта "Голос Шевченко". Целью этого проекта является сбор средств на помощь Украине и украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

За основу благотворительного проекта взята разработка украинского маркетингового агентства TABASCO, которому удалось создать реконструкцию голоса известнейшего украинского поэта Тараса Шевченко.

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Всего будет выпущено 650 NFT с фрагментами известных стихов Т.Г. Шевченко, прочитанных голосом автора. Первая коллекция, которая размещается на платформе opensea – фрагмент из поэмы "Кавказ":

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда,

за вас слава І воля святая!

Эти патриотические и мотивирующие слова поэта размещены на 75 уникальных анимациях, каждая из которых отличается цветовой гаммой, тематическими иконками, словами и хронометражем.

Первоначальная стоимость каждого NFT отражает его важность в коллекции. Самая высокая начальная стоимость у полных фрагментов (11 секунд хронометраж) с цветом украинского флага составляет 1 ETH (примерно 3 000 долларов). Таких объектов всего 5. Самая доступная начальная стоимость NFT с голосом Шевченко – начинается с 0.03 ETH (примерно 100 долларов)

Владельцы ТОП 25 NFT получают мерчандайз проекта (брендированные худи со словами Шевченко и QR приобретенного NFT).

NFT

Это особый тип криптовалюты, представляющий собой единицу данных на основе блокчейна. Таким образом, токен является уникальным цифровым элементом и подтверждает право собственности.

Все средства, полученные в результате проекта, пойдут в поддержку украинских волонтерских проектов. "Мы призываем волонтерские проекты присоединяться к нашим ресурсам в соцсетях и направлять ваши неотложные потребности для финансирования", – отметили организаторы.

Все выплаты и результаты будут публичными и будут утверждаться наблюдательным советом проекта.

Покупая NFT с голосом Тараса Шевченко вы получаете:

уникальную запись голоса украинского поэта, которая остается в вашей собственности; помогаете Украине и украинцам; распространяете украинскую культуру в мире.

R&D воспроизведение голоса Шевченко

Записей голоса поэта нет – первое устройство для записи и воспроизведения звука, фонограф, изобрели спустя 16 лет после смерти Тараса Шевченко.

Для реализации проекта были использованы точные антропометрические данные, которые удалось установить благодаря его посмертной маске, хранящейся в Национальном музее Тараса Шевченко. Чтобы голос максимально соответствовал действительности, к проекту присоединилась группа шевченковедов, занимались поиском и анализом дополнительной информации по воспоминаниям очевидцев касательно внешности, голоса, образа жизни, привычек и перенесенных писателем болезней.

На основе полученных данных была создана 3D-модель головы Шевченко. Далее, с помощью многофакторной модели и нейросети, из 108 кандидатов отобрали трех наиболее репрезентативных. Они максимально соответствовали десяткам сложившихся параметров, среди которых: внешность, рост, телосложение, регион, особенности здоровья и другие. На последнем этапе благодаря технологии нейронного синтеза были объединены черты трех голосов и воспроизведен голос писателя.

Более подробно с проектом можно ознакомиться по ссылке.

Команда разработчиков научно-исследовательского проекта воспроизведения голоса Тараса Шевченко:

* TABASCO Agency – топовое креативное агентство Украины

* Wantent – платформа анализа контента на основе искусственного интеллекта

* Национальный музей Тараса Шевченко в Киеве