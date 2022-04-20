За основу благодійного проєкту взято розробку українського маркетингового агентства TABASCO, якому вдалося створити реконструкцію голосу найвідомішого українського поета Тараса Шевченка.

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Всього буде випущено 650 NFT з фрагментами відомих віршів ТГ Шевченка, прочитаних голосом автора. Перша колекція, яка розміщується на платформі opensea – фрагмент з поеми "Кавказ":

Борітеся — поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда,

за вас слава І воля святая!

Ці патріотичні та мотивуючі слова поета розміщені на 75 унікальних анімаціях, кожна з яких відрізняється кольоровою гамою, тематичними іконками, словами і хронометражем.

Початкова вартість кожного NFT відображає його важливість в колекції. Найвища початкова вартість у повних фрагментів (11 секунд хронометраж) з кольорами українського прапора складає 1 ETH (приблизно 3 000 доларів). Таких об'єктів всього налічується 5. Найдоступніша початкова вартість NFT з голосом Шевченка – починається зі 0.03 ETH (приблизно 100 доларів)

Власники ТОП 25 NFT отримують мерчандайз проєкту (брендовані худі зі словами Шевченко та QR придбаного NFT).

NFT Це особливий тип криптовалюти, що являє собою одиницю даних на основі блокчейну. У такий спосіб токен є унікальним цифровим елементом та підтверджує право власності.

Всі кошти, отримані в результаті проєкту підуть на підтримку українських волонтерських проєктів. "Ми закликаємо волонтерські проєкти приєднуватися до наших ресурсів в соцмережах та надсилати ваші нагальні потреби для фінансування", – зазначили організатори.

Всі виплати та результати будуть публічними та затверджуватимуться наглядовою радою проєкту.

Купуючи NFT з голосом Тараса Шевченка ви отримуєте:

унікальний запис голосу українського поета який залишається у вашій власності допомагаєте Україні і українцям поширюєте українську культуру у світі

R&D відтворення голосу Шевченко

Записів голосу поета не існує – перший пристрій для запису та відтворення звуку,

фонограф, винайшли через 16 років після смерті Тараса Шевченка.

Для реалізації проєкту було використано точні антропометричні дані, які вдалося встановити завдяки його посмертній масці, яка зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка. Аби голос максимально відповідав дійсності, до проєкту доєдналася група шевченкознавців, займалися пошуком та аналізом додаткової інформації за спогадами очевидців щодо зовнішності, голосу, способу життя, звичок та перенесених письменником хворіб.

На основі отриманих даних було створено 3D-модель голови Шевченка. Далі, за допомогою багатофакторної моделі та нейромережі, зі 108 кандидатів відібрали трьох найбільш репрезентативних. Вони максимально відповідали десяткам сформованих параметрів серед яких: зовнішність, зріст, статура, регіон, особливості здоров’я та інші. На останньому етапі, завдяки технології нейронного синтезу, було об’єднано риси трьох голосів та відтворено голос письменника.

Детальніше з проєктом можна ознайомитись за посиланням.

Команда розробників науково-дослідного проєкту відтворення голосу Тараса Шевченка:

* TABASCO Agency – топове креативне агентство України

* Wantent –​​ платформа аналізу контенту на основі штучного інтелекту