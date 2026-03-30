Религиовед рассказала о вкладе Блаженнейшего Святослава за 15 лет во главе УГКЦ

Блаженнейший Святослав уже 15 лет находится во главе Украинской греко-католической церкви. Это незаурядный человек, который точно находится на своем месте.

Религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович рассказала 24 Каналу, что Блаженнейший Святослав – незаурядный человек, который возглавил церковь в 41 год. Тогда звучали опасения, справится ли он со столь значительным вызовом. Особенно на фоне того, что его предшественником был Любомир Гузар.

Какой вклад Блаженнейшего Святослава за эти 15 лет?

По словам Филипович, Блаженнейший Святослав сумел объединить епископат церкви. Сейчас это единый "организм", который работает не на чье-то утверждение, а во имя Бога и Украины. Важно, что Святослав открыт к советам, а в церкви царит синодальный тип руководства, который базируется на совместном принятии решений.

Святослав пришел в достаточно непростой период. Это точно было не то время, когда можно было сесть на престоле и наблюдать, как все само по себе развивается. Уже в 2014 году началась война с Россией, дальше – Covid-19, а еще позже – полномасштабная война. Руководство церкви постоянно сталкивалось с новыми вызовами.

Святослав – активный и очень действенный. Он в курсе многих событий. Я удивляюсь, как его хватает на различные сферы церковной, а в последние периоды и общественной украинской жизни. Буквально на днях мне сказали, что он готов выступить на конференции по поводу Брестской унии и Львовского псевдособора. Он – человек такой величины, за которым стоят миллионы верующих украинцев – готов выступить на конференции и прояснить те вещи, которые мы исследуем уже 40 лет,

– отметила религиовед.

Фактически Блаженнейший Святослав вышел за пределы узкой конфессиональности. К нему относятся благосклонно не только греко-католики, но и православные, римо-католики, протестанты и представители других религий. Его деятельность сосредоточена на том, чтобы объединять украинцев и искать общее между нами всеми. И это абсолютно правильный подход.

Когда его спросили: "А что было самым тяжелым для церкви?" за время его предстоятельства. Он вспомнил о войне и отметил, что главным было – спасти людей. Я так понимаю, что он и в дальнейшем будет строить свою стратегию на том, чтобы объединять людей, независимо от конфессии. Он постепенно превращается в общеукраинского духовного лидера,

– подчеркнула религиовед.

