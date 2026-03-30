Релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович розповіла 24 Каналу, що Блаженніший Святослав – непересічна людина, яка очолила церкву в 41 рік. Тоді лунали побоювання, чи справиться він з настільки значним викликом. Особливо на тлі того, що його попередником був Любомир Гузар.

Який внесок Блаженнішого Святослава за ці 15 років?

За словами Филипович, Блаженніший Святослав зумів об'єднати єпископат церкви. Зараз це єдиний "організм", який працює не на чиєсь утвердження, а в ім'я Бога та України. Важливо, що Святослав відкритий до порад, а в церкві панує синодальний тип керівництва, який базується на спільному ухваленні рішень.

Святослав прийшов у досить непростий період. Це точно був не той час, коли можна було сісти на престолі та спостерігати, як усе само по собі розвивається. Вже у 2014 році почалася війна з Росією, далі – Covid-19, а ще пізніше – повномасштабна війна. Керівництво церкви постійно зіштовхувалося з новими викликами.

Святослав – активний і дуже дієвий. Він в курсі багатьох подій. Я дивуюся, як його вистачає на різноманітні сфери церковного, а останніми періодами і загальносуспільного українського життя. Буквально днями мені сказали, що він готовий виступити на конференції з приводу Берестейської унії та Львівського псевдособору. Він – людина такої величини, за якою стоять мільйони віруючих українців – готовий виступити на конференції та прояснити ті речі, які ми досліджуємо вже 40 років,

– зауважила релігієзнавиця.

Фактично Блаженніший Святослав вийшов за межі вузької конфесійності. До нього ставляться прихильно не лише греко-католики, але й православні, римо-католики, протестанти та представники інших релігій. Його діяльність зосереджена на тому, аби об'єднувати українців та шукати спільне між нами всіма. І це абсолютно правильний підхід.

Коли його запитали: "А що було найважчим для церкви?" за час його предстоятельства. Він згадав за війну і наголосив, що головним було – врятувати людей. Я так розумію, що він і надалі будувати свою стратегію на тому, аби об'єднувати людей, незалежно від конфесії. Він поступово перетворюється на загальноукраїнського духовного лідера,

– наголосила релігієзнавиця.

