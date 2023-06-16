Бледный, с "восковым" лицом: Путин наговорил бреда на форуме и оскорбил Зеленского

Пока российская экономика демонстрирует отрицательные успехи, Владимир Путин выполз на экономический форум. Там бункерный дед (или один из его двойников) начал ныть из-за контрнаступления ВСУ.

Россия начала войну в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса. Сейчас российские захватчики совершают геноцид украинцев и стирают города и деревни с лица земли. Тем временем бункерный дед принялся врать, что войну начал "украинский режим".

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Очевидно, с памятью у Путина становится все хуже, потому что новых методичек запомнить он не может. Зато дальше повторяет старую басню о неких "западных спонсоров", вроде бы заинтересованных в войне.

Путин опасается оружия и техники, которую получает Украина

Путин уже не может скрыть свой страх перед оружием и техникой, которые Украина получает от государств-союзников. Бункерный дед размечтался, что военная помощь скоро закончится. В то же время и здесь он не угадал: страны-партнеры неоднократно отмечали, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Бункерный" лжет о потерях России

Россия в войне с Украиной понесла колоссальные потери. По состоянию на 16 июня известно о 218 500 "пакетизированных". Ритуальный – единственный бизнес, процветающий сейчас в России. Оккупантов не успевают хоронить. Между тем Путин, думая, что он кого-то обманет, рассказал о каких-то абсолютно фантастических "потерях" Украины. В голове бункерного деда они состоят как 10 к 1. Также Путин пофантазировал о каких-то 186 танках, которые будто бы потеряла Украина.

Путин о Зеленском

Далее Путин традиционно по методичке перешел к оскорблению Владимира Зеленского и назвал его "позором еврейского народа". "Бункерный дед", похоже, не может смириться с тем, что его ложь никого не интересует. Путин уже стал посмешищем для всего цивилизованного мира. А свой позор Россия не сможет смыть никогда.

Следует заметить, что во время выступления Путин выглядел очень плохо. Либо это был действительно "бункерный дед", либо у его двойника тоже начали какие-то проблемы со здоровьем. На некоторых кадрах можно увидеть, что кожа Путина – бледная и будто бы восковая.