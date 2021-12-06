Блеф может превратиться в настоящую войну, – российский правозащитник о шантаже Кремля

На фоне приближающейся видеоконференции между президентами США и России со стороны Кремля раздается все больше резких заявлений. В то же время даже вероятный блеф России может превратиться в агрессию против Украины.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, от блефа до реальной войны – один шаг.

Обратите внимание ВСУ готовы к любым вариантам развития безопасностной ситуации, – Залужный

Подобная ситуация, по мнению Фейгина, была в 2014 году – тогда мало кто ожидал, что действия России приведут к оккупации Крыма, военным действиям на Донбассе. Даже то, что начиналось блефом, может закончиться реальной войной.

Я бы эту угрозу, эту опасность, не расценивал как нулевую. То, что первый раз весной этого года (2021 – 24 канал) Москва уже испытала подобный способ шантажа, не означает, что этот шантаж не может перерасти в реальную агрессию второй раз. Марк Фейгин Российский правозащитник

В Генштабе России десятки планов, – Фейгин

Марк Фейгин отметил, что пока непонятно, будет ли полномасштабная агрессия, ведь в генштабе России может быть десятки планов. Один из них – захват Мариуполя, а не "дойти до Киева".

Возможно, мы переоцениваем планы Москвы. Могут быть любые цели и действительно – напасть могут с четырех сторон. Говорить рано, что это будет полномасштабная война с захватом всей территории. Марк Фейгин Российский правозащитник

Фейгин о вероятности войны с Россией: смотрите видео​

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