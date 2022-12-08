Блекаут в Украине: где украинцы смогут получить информацию и что будет со связью

Из-за угрозы новых массированных ракетных обстрелов в Украине, к сожалению, есть вероятность блекаута. Однако в случае полного обесточивания, по меньшей мере, 3 суток будет работать национальный телемарафон и 5 радиокомпаний, чтобы украинцы имели возможность узнавать важную и актуальную информацию.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь. Мобильные операторы при полном отсутствии электроэнергии должны обеспечить возможность предоставлять абонентам связь в течение 3 суток.

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Телевидение и радио в условиях блекаута

Работа телемарафона и 5 радиокомпаний зарезервированы по меньшей мере на 3 дня. По словам руководителя Госспецсвязи, дальше работа телемарафона и радиостанций будет зависеть от доставки топлива.

На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива. Телевидение и радио будут работать, у нас работают средние волны, Украинское радио, работает радио в FM-диапазоне, где вы можете услышать самую необходимую информацию,

– отметил Щиголь.

Глава Госспецсвязи подчеркнул, что его ведомство обеспечивает резервирование сигнала концерна радиовещания и телевидения. В то же время Щиголь призвал украинцев позаботиться о радиоприемниках на батарейках.

Также Юрий Щиголь отметил, что сейчас в Украине работают 82% базовых станций, позволяющих обеспечивать мобильную связь. В Луганской и Херсонской области их восстанавливают специалисты. Однако после одного из массированных ракетных ударов не работало 45% станций.

Как будет работать 24 канал в случае блекаута

Наша команда даже в случае отключения света будет работать, чтобы наши читатели, зрители и слушатели получали важнейшую информацию. Поэтому 24 канал, "Радио Люкс" и "Радио "Максимум" и наш сайт будут работать и во время блекаута.

Как отмечал Юрий Щиголь, работа радиостанций и телеканалов будет зависеть непосредственно от того, как будут осуществляться поставки топлива, однако мы готовы к любым сценариям, но очевидно одно – врагу не сломить нас. Мы – несокрушимый народ несокрушимой страны.

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