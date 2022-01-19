Как сообщили на странице украинского МИД в фейсбуке, встреча проходит в формате тет-а-тет.

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Подробности встречи в МИД пока не раскрывают. Вероятно, они появятся уже после завершения переговоров.

Блинкен в Украине: что известно

Энтони Блинкен прибыл в Украину утром 19 января. Как известно, его визит не был запланирован, о нем стало известно только накануне.

Глава Госдепа США рассказал, что Байден попросил посетить Украину по трем причинам, в частности:

Еще раз подтвердить поддержку, которую оказывает США. Байден отметил преданность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией. А также проконсультироваться по поводу следующих шагов.

Блинкен добавил, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,

– подчеркнул он.

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.

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Полный текст публикации МИД Украины:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет.