О запланированной первой встрече Блинкена и Лаврова сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Читайте также В ближайшие недели, – Блинкен рассказал о дате встречи Байдена и Путина

Дата встречи Блинкена и Лаврова

Она состоится 19 мая в Исландии.

Двусторонняя встреча пройдет после вечернего конечного мероприятия Арктического совета (межправительственный форум 8 стран, касающихся региона Арктики – 24 канал) и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой,

– отметил Прайс.

Основные темы разговора дипломатов

По информации МИД России, личную встречу Лаврова и Блинкена организовали для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".

Ожидается, что главной темой для обсуждения станет возможная встреча президента США Джо Байдена и лидера Кремля Владимира Путина.

Напомним, российско-американские отношения ухудшились из-за заявлений Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы и участии в кибератаках, обострении ситуации на востоке Украины и приговоре российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Обе стороны ввели санкции.

Предстоящая встреча Байдена и Путина: что известно