О запланированной первой встрече Блинкена и Лаврова сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
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Дата встречи Блинкена и Лаврова
Она состоится 19 мая в Исландии.
Двусторонняя встреча пройдет после вечернего конечного мероприятия Арктического совета (межправительственный форум 8 стран, касающихся региона Арктики – 24 канал) и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой,
– отметил Прайс.
Основные темы разговора дипломатов
По информации МИД России, личную встречу Лаврова и Блинкена организовали для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".
Ожидается, что главной темой для обсуждения станет возможная встреча президента США Джо Байдена и лидера Кремля Владимира Путина.
Предстоящая встреча Байдена и Путина: что известно
- Джо Байден 13 апреля предложил Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". Сначала организовать встречу президентов согласились 3 стран – Финляндия, Австрия и Исландия.
- В России подтвердили намерение Путина о встрече. Однако точную дату и место проведения не согласовали. Байден говорил, что хотел бы встретиться президентом России во время поездки в Европу летом 2021 года.