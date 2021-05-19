Про заплановану першу зустріч Блінкена та Лаврова повідомив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Дата зустрічі Блінкена і Лаврова

Вона відбудеться 19 травня в Ісландії.

Двостороння зустріч пройде після вечірнього кінцевого заходу Арктичної ради (міжурядовий форум 8 країн, дотичних регіону Арктики – 24 канал) та надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою,

– зазначив Прайс.

Основні теми розмови дипломатів

За інформацією МЗС Росії, особисту зустріч Лаврова і Блінкена організували для обговорення "ключових питань взаємовідносин та міжнародного порядку денного".

Очікується, що головною темою для обговорення стане можлива зустріч президента США Джо Байдена та лідера Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, російсько-американські відносини погіршилися через заяви Вашингтона про втручання Москви у вибори та участь у кібератаках, загострення ситуації на Сході України та вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обидві сторони запровадили санкції.

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