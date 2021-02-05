Госсекретарь США Энтони Блинкен пообщался по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Во время разговора стороны обсудили российскую военную агрессию против Грузии и Украины.

Источник: пресс-служба Госдепа США

Американская сторона подчеркнула твердость своих принципиальных позиций. Джо Байден будет проявлять решимость при защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят Соединенным Штатам и их партнерам.

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Детали разговора Блинкена и Лаврова

Они обсудили российское вмешательство в американские выборы 2020 года.

Не обошли вниманием и тему отравления оппозиционера Алексея Навального и инцидент с фирмой SolarWinds.

Блинкен и Лавров также остановили внимание на вооруженных конфликтах в Украине и Грузии.

Госсекретарь США упомянул и о Поле Уилане и Треворе Риде, которые должны получить возможность вернуться к своим семьям в США.

Кроме того, Блинкен и Лавров договорились продолжить обсуждение вопросов, которые имеют взаимный интерес.