Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови сторони обговорили російську військову агресію проти Грузії й України.

Джерело: пресслужба Держдепу США

Американська сторона наголосила російській на твердості своїх принципових позицій. Джо Байден проявлятиме рішучість при захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять Сполученим Штатам та їхнім партнерам.

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Деталі розмови Блінкена та Лаврова

Вони обговорили російське втручання в американські вибори 2020 року.

2020 року. Не оминули увагою й тему отруєння опозиціонера Олексія Навального й інцидент з фірмою SolarWinds.

й інцидент з фірмою SolarWinds. Поспілкувалися щодо збройних конфліктів в Україні та Грузії, спричинених Росією.

Держсекретар США згадав і про Пола Уілана й Тревора Ріда, які повинні отримати можливість повернутися до своїх сімей в США.

Крім того, Блінкен та Лавров домовилися продовжити обговорення питань, які мають взаємний інтерес.