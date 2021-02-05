Блінкен і Лавров обговорили російську військову агресію на Донбасі
Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови сторони обговорили російську військову агресію проти Грузії й України.
Джерело: пресслужба Держдепу США
Американська сторона наголосила російській на твердості своїх принципових позицій. Джо Байден проявлятиме рішучість при захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять Сполученим Штатам та їхнім партнерам.
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Деталі розмови Блінкена та Лаврова
- Вони обговорили російське втручання в американські вибори 2020 року.
- Не оминули увагою й тему отруєння опозиціонера Олексія Навального й інцидент з фірмою SolarWinds.
- Поспілкувалися щодо збройних конфліктів в Україні та Грузії, спричинених Росією.
- Держсекретар США згадав і про Пола Уілана й Тревора Ріда, які повинні отримати можливість повернутися до своїх сімей в США.
Крім того, Блінкен та Лавров домовилися продовжити обговорення питань, які мають взаємний інтерес.
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