Блинкен и Лавров впервые лично встретятся в Исландии: о чем будут говорить
Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 мая начал 5-дневную поездку в Европу для участия в заседании Арктического совета. Он посетит Данию, Гренландию и Исландию.
Источник:Госдеп США
Там Блинкен впервые лично встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь частично раскрыл журналистам, о чем будет говорить с главным дипломатом Кремля.
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Первая встреча Лаврова и Блинкена состоится в Исландии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 16 мая начал пятидневный визит в Европу. Посетит он Данию, Гренландию и Исландию, где состоится заседание Арктического совета (межправительственный форум 8 стран, причастных к региону Арктики).
- Именно в Исландии, как уже официально стало известно, состоится первая личная встреча главного дипломата Белого дома с главным дипломатом Кремля – министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Это должно произойти 20 мая – в последний день визита Блинкена в Европу.
Что известно о темах разговора главных дипломатов Белого дома и Кремля
Во время встречи Лавров и Блинкен обсудят "ключевые вопросы взаимоотношений и международной повестки дня". Такую формулировку обнародовали в МИД России. В Госдепе же расставили некоторые акценты.
- Мол, трудно будет обойти тему "Северного потока 2" – "российского стратегического проекта, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность" (так Блинкен говорил с журналистами в начале визита в Европу).
В остальном же разговор с Лавровым будет направлен на темы, в которых Россия и США имеют "взаимные интересы". При такой формулировке можно предположить, что и об Украине будут говорить также.
Мы не стремимся к эскалации. Мы просто, опять же, ищем более предсказуемые, стабильные отношения. Думаю, есть сферы, в пределах которых мы можем обсудить это с министром Лавровым,
– подытожил Блинкен.
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