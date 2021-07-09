Как Украине эффективнее бороться с коррупцией: Блинкен назвал 5 шагов

Энтони Блинкен отметил, что Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в борьбе с коррупцией. Госсекретарь США назвал 5 основных шагов, которые приведут к улучшению ситуации.

О том, как стране эффективно бороться с коррупцией, государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал во время выступления на конференции по вопросам реформ в Украине, которая прошла в Вильнюсе.

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По словам Блинкена, из-за коррупции Украина теряет 30% ВВП. Государственный секретарь США дал несколько советов, которые помогут Украине эффективнее бороться с коррупцией.

5 основных шагов для Украины, которые приведут к улучшению ситуации

принятие законов о Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии для судей;

прозрачный набор руководителей в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру;

принятие закона о корпоративном администрировании;

реформа Службы безопасности Украины;

борьба с коррупцией среди представителей высшей власти.

Необходимость борьбы с коррупцией

Госсекретарь также обратил внимание, что с 2014 года ни одного топ-чиновник не посадили за коррупцию.

Нет ничего важнее для будущего Украины – безопасной, процветающей, демократической – чем уменьшение масштабов коррупции,

– отметил Блинкен.

Он добавил, что это важно для благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и для лучшей обороноспособности Украины.