Про те, як країні ефективніше боротися з корупцією, державний секретар США Ентоні Блінкен розповів під час виступу на конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла у Вільнюсі.
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За словами Блінкена, через корупцію Україна втрачає 30% ВВП. Державний секретар США дав декілька порад, які допоможуть Україні ефективніше боротися з корупцією.
5 основних кроків для України, які приведуть до покращення ситуації
- прийняття законів про Вищу раду правосуддя і про Вищу кваліфікаційну комісію для суддів;
- прозорий набір керівників в Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру;
- прийняття закону про корпоративне адміністрування;
- реформа Служби безпеки України;
- боротьба з корупцією серед представників вищої влади.
Необхідність боротьби з корупцією
Держсекретар також звернув увагу, що від 2014 року жодного топпосадовця не засудили за корупцію.
Немає нічого важливішого для майбутнього України – безпечної, процвітаючої, демократичної – ніж зменшення масштабів корупції,
– наголосив Блінкен.
Він додав, що це важливо для добробуту українців, для більшої впевненості іноземних інвесторів та для кращої обороноздатності України.