Про те, як країні ефективніше боротися з корупцією, державний секретар США Ентоні Блінкен розповів під час виступу на конференції з питань реформ в Україні, яка пройшла у Вільнюсі.

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За словами Блінкена, через корупцію Україна втрачає 30% ВВП. Державний секретар США дав декілька порад, які допоможуть Україні ефективніше боротися з корупцією.

5 основних кроків для України, які приведуть до покращення ситуації

прийняття законів про Вищу раду правосуддя і про Вищу кваліфікаційну комісію для суддів;

прозорий набір керівників в Національне антикорупційне бюро і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру;

прийняття закону про корпоративне адміністрування;

реформа Служби безпеки України;

боротьба з корупцією серед представників вищої влади.

Необхідність боротьби з корупцією

Держсекретар також звернув увагу, що від 2014 року жодного топпосадовця не засудили за корупцію.

Немає нічого важливішого для майбутнього України – безпечної, процвітаючої, демократичної – ніж зменшення масштабів корупції,

– наголосив Блінкен.

Він додав, що це важливо для добробуту українців, для більшої впевненості іноземних інвесторів та для кращої обороноздатності України.

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку створить спеціальну робочу групу з протидії корупції в Україні та за її межами. На програму виділять 50 мільйонів доларів.