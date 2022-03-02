Блинкен назвал требование, при котором США вернутся к дипломатическим переговорам с Россией

Весь цивилизованный мир отвернулся от России из-за циничного нападения на Украину. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал условие, при котором дипломатические переговоры с Путиным могут быть возобновлены.

По словам американского политика, возобновление дипломатического разговора возможно, если Россия пойдет на деэскалацию в ситуации с Украиной.

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Если Россия отступит и будет заниматься дипломатией, мы готовы сделать то же самое,

– заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что жертвы среди мирного населения Украины "уже ошеломляют". Россия продолжает лупить по населенным пунктам, оккупанты попадают в детские сады, жилые дома, школы, места, где скрываются люди. Поэтому США "поддержат дипломатические усилия", чтобы прекратить огонь.

Известно, что Энтони Блинкен в ближайшие дни отправится в Бельгию, Польшу, Балтию и Молдову, чтобы обсудить войну в Украине. Госсекретарь США провел беседу с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой и отметил, что санкционное давление должно только нарастать, чтобы Россия отступила.

Если мы можем сделать дипломатические шаги, которые, по мнению украинского правительства, будут полезны, мы готовы их сделать, даже если мы продолжаем поддерживать способность Украины защищать себя.

– сказал Энтони Блинкен журналистам в Вашингтоне.

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