За словами американського політика, відновлення дипломатичної розмови можливе, якщо Росія піде на деескалацію в ситуації з Україною.

До теми Нові санкції США проти Росії і додаткові бойові літаки для України: Кулеба поговорив з Блінкеном

Якщо Росія відступить і буде займатись дипломатією, ми готові зробити те саме, – заявив Ентоні Блінкен.

Держсекретар США додав, що жертви серед мирного населення України "вже приголомшують". Росія продовжує гатити по населених пунктах, окупанти влучають у дитячі садочки, житлові будинки, школи, місця, де переховуються люди. Тому США "підтримають дипломатичні зусилля", аби припинити вогонь.

Відомо, що Ентоні Блінкен найближчими днями відправиться у Бельгію, Польщу, країни Балтії та Молдову, щоб обговорити війну в Україні. Наразі ж держсекретар США провів бесіду з українським очільником МЗС Дмитром Кулебою та зазначив, що санкційний тиск має тільки наростати, щоб Росія відступила.

Якщо ми можемо зробити дипломатичні кроки, які, на думку українського уряду, будуть корисними, ми готові їх зробити навіть якщо ми продовжуємо підтримувати здатність України захищати себе,

– сказав Ентоні Блінкен журналістам у Вашингтоні.

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