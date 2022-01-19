Энтони Блинкен не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Государственный секретарь США объяснил это тем, что в документе прописаны очень четкие шаги.

Как сказал Блинкен в интервью, Украина в отличие от России предпринимает конкретные шаги для реализации минских соглашений.

Важно Только минские договоренности: в Кремле говорят, что у Украины больше нет плана "Б"

По мнению Блинкена, Россия практически ничего не предприняла в плане шагов, предусмотренных этими договоренностями.

Я не думаю, что есть какая-то потребность их (минские соглашения – 24 канал) пересматривать, потому что там прописан ряд очень четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. И, можно сказать, что многие из этих шаг

– отметил он.

По словам государственного секретаря США, первый и главный вопрос – насколько серьезно Россия готова к урегулированию проблемы Донбасса в рамках минского процесса.

"Я согласен, это сейчас единственный путь... Вскоре должно состояться совещание в рамках нормандского формата, это опять-таки тест для намерений России", – добавил госсекретарь.

Что такое Минские соглашения и что они предусматривают

Это – обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате. Минские соглашения являются прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они не ратифицированы Верховной Радой Украины, как международно-правовые договоры.

Заметим, что украинская сторона настаивала на пересмотре минских соглашений. Эксперты и политики считают, что поводом для этого является по меньшей мере раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе. Наши бойцы на передовой говорят, что "перемирие" не работает, а минские договоренности были с самого начала недейственными.

Что следует знать о минских договоренностях: смотрите видео