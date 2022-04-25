Блинкен и Остин заверили Зеленского, что посольство США скоро вернется в Киев, - Reuters

Глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин 24 апреля посещали Киев. Как пишут СМИ, представители США пообещали президенту Зеленскому, что американские дипломаты вернутся в столицу Украины уже в скором времени.

И Блинкен, и Остин не разглашали СМИ деталей своего визита в Киев – в целях безопасности. Встреча должна была продемонстрировать поддержку Западу Украины.

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Ранее в Вашингтоне осторожно относились к возвращению дипломатов в Киев

Источники в Госдепе сообщили СМИ, что раньше в Вашингтоне с осторожностью относились к возвращению дипломатов в столицу Украины. При этом все больше западных стран возвращали свои посольства в Киев.

По предварительной информации, сначала американские дипломаты возобновят поездки на день из Польши во Львов. Это может произойти уже в ближайшую неделю, а потом может сказаться о возвращении в Киев.

Байден объявит кандидатуру нового посла США в Украине

Также в Госдепе говорят, что уже 25 апреля президент США Джо Байден назовет имя нового посла в Украине. Им станет Бриджит Брин, которая сейчас является послом США в Словакии.

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