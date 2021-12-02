Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пинтковский. По его словам, Лавров еще раз пытался перевести разговор только на минские договоренности.

Обратите внимание Блинкен встретился с главой МИД России: говорили об Украине

В то же время, по его словам, Блинкен прочитал Лаврову "лекцию" о том, какие базовые пункты минских договоренностей не соблюдаются Москвой.

"Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения, допуске ОБСЕ и т.д. Поэтому этот шантаж не сработал", – заявил Пионтковский.

Справка. В Стокгольме проходит саммит министров иностранных дел ОБСЕ. На нем присутствует глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В ходе встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном Дмитрий Кулеба обсудил вопросы жестких санкций против России. Также представители Украины и США обсудили значимость стратегического партнерства.

Что известно об ультиматумах России

Президент России заявил, что хочет "конкретных договоренностей" с США и другими членами НАТО, которые предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток.

Владимир Путин заявил, что видит главную цель предоставления России "надежных гарантий безопасности". В то же время, он избежал упоминаний конкретных стран. Однако его слова очевидно касаются Украины и Грузии.

Высказывания Путина в МИД Украины назвали неправомерными. Дмитрий Кулеба сказал, что у Москвы нет права голоса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на намеки Путина. Он считает, что Россия "не имеет права вето" по поводу будущего членства Украины в НАТО.

Пионтковский об ультиматумах России: смотрите видео

