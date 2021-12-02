Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пинтковский. По его словам, Лавров еще раз пытался перевести разговор только на минские договоренности.
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В то же время, по его словам, Блинкен прочитал Лаврову "лекцию" о том, какие базовые пункты минских договоренностей не соблюдаются Москвой.
"Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения, допуске ОБСЕ и т.д. Поэтому этот шантаж не сработал", – заявил Пионтковский.
Что известно об ультиматумах России
- Президент России заявил, что хочет "конкретных договоренностей" с США и другими членами НАТО, которые предполагали, что Альянс не будет расширяться на восток.
- Владимир Путин заявил, что видит главную цель предоставления России "надежных гарантий безопасности". В то же время, он избежал упоминаний конкретных стран. Однако его слова очевидно касаются Украины и Грузии.
- Высказывания Путина в МИД Украины назвали неправомерными. Дмитрий Кулеба сказал, что у Москвы нет права голоса.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на намеки Путина. Он считает, что Россия "не имеет права вето" по поводу будущего членства Украины в НАТО.
Пионтковский об ультиматумах России: смотрите видео