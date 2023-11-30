Поужинал и уехал: как Блинкен избежал встречи с Лавровым на ОБСЕ

Сегодня, 30 ноября, стартовала встреча министров ОБСЕ в Скопье. Украина и страны Балтии бойкотируют ее из-за участия Лаврова, а вот США нашли другой выход.

Госсекретарю США Энтони Блинкен удалось побывать на переговорах в Северной Македонии и не встретиться с представителем страны – агрессорки.

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Блинкен оставил встречу ОБСЕ до прибытия Лаврова

В прошлом году заседание ОБСЕ проходило в Польше, и Лаврова исключили из списка приглашенных. В этом году Россию пригласили на встречу ОБСЕ. В то время, как Украина и несколько ее союзников выразили решительный протест против присутствия российской делегации и решили отказаться от участия во встрече, Блинкен посетил Скопье и заставил Лаврова смотреть ему вслед.

Известно, что госсекретарь США намеренно прибыл в столицу Северной Македонии сегодня 29 ноября. Чиновник провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, а также принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита. Затем Блинкен покинул Скопье. Американец успел сделать это до прибытия Лаврова.

Как сообщают СМИ, украинская делегация накануне знала, что США предпримут такой шаг. Однако Соединенные штаты не хотели, чтобы изменение рабочего графика Блинкена выглядело бойкотом встречи министров ОБСЕ из-за российского присутствия.

После поездки в Северную Македонию Блинкен должен ехать в Израиль.

Как Лавров добирался до Скопье

У Путина возмущаются решением Болгарии, которое заставило самолет с российской делегацией, направлявшейся на встречу ОБСЕ, отказаться от начального маршрута. Дело в том, что Лавров должен был лететь в Скопье через территорию Болгарии. Однако София поставила условие: на борту самолета не должно быть Марии Захаровой, которая находится под санкциями ЕС.

Болгары подчеркнули, что разрешение на пролет своей территории предоставили только главе МИД России, на других членов делегации оно не распространяется.

Из-за того, что Лавров не захотел ехать без Захаровой, маршрут самолета изменился. Россияне летели через Турцию и Грецию.

Тем временем пресс-секретарь Путина Песков назвал позицию Софии абсурдной.