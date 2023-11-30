Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, отметив, что само существование Совета Украина – НАТО – это уже большой шаг вперед. Этот формат является политическим инструментом для принятия решений совместно со странами Альянса. Он уже приближает нас к политической части НАТО.
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Украина имеет в этом формате равный голос со всеми остальными представителями. В предыдущем формате Комиссии Киев больше докладывал об успехах и изменениях, а НАТО затем оценивало этот результат.
Такие площадки, как Совет Украина – НАТО, чрезвычайно важны. Мы доносим на них информацию, которая нужна. Решения в странах-членах Альянса не возникают сами по себе. Это результат переговоров, встреч. На основе таких встреч мы доносим информацию, что нам нужно,
– сказал Джердж.
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Также Украина согласовала с Альянсом новый план реформ – Годовую национальную программу. Это новый формат, который, хоть и повторяет предыдущие похожие документы, но является качественно другим. Он более четкий и более лаконично сформулирован.
Совет Украина – НАТО: кратко
- 29 ноября в Брюсселе состоялось первое заседание Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в кулуарах там подтвердили, что усталости от войны нет.
- Также Кулеба подчеркнул, что Украина решительно настроена вернуть контроль над всеми своими территориями. Ни один вариант "обмена" не рассматривается. Ведь победа Украины важна не только для украинцев, но и для всего евроатлантического сообщества.
- В НАТО отметили успехи ВСУ. Там отдельно отметили успехи в Черном море.