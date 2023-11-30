Про це 24 Каналу розповів голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, зауваживши, що саме існування Ради Україна – НАТО – це вже великий крок уперед. Цей формат – політичний інструмент для ухвалення рішень спільно з країнами Альянсу. Він вже наближає нас до політичної частини НАТО.
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Україна має у цьому форматі рівний голос з усіма іншими представниками. У попередньому форматі Комісії Київ більше доповідав про успіхи та зміни, а НАТО потім оцінювало цей результат.
Такі майданчики як Рада Україна – НАТО надзвичайно важливі. Ми на них доносимо інформацію, яка потрібна. Рішення у країнах-членах Альянсу не виникають самі по собі. Це – результат перемовин, зустрічей. На основі таких зустрічей ми доносимо інформацію, що нам потрібно,
– сказав Джердж.
Дивіться розмову з Сергієм Джерджем на ютубі 24 Каналу
Також Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму. Це – новий формат, який, хоч і повторює попередні схожі документи, але є якісно іншим. Він значно чіткіший та більш лаконічно сформульований.
Рада Україна – НАТО: коротко
- 29 листопада в Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Глава МЗС Дмитро Кулеба зауважив, що в кулуарах там підтвердили, що втоми від війни немає.
- Також Кулеба підкреслив, що Україна рішуче налаштована повернути контроль над усіма своїми територіями. Жоден варіант "обміну" не розглядається. Адже перемога України важлива не лише для українців, але й для усієї євроатлантичної спільноти.
- У НАТО відзначили успіхи ЗСУ. Там окремо зауважили про успіхи у Чорному морі.