Про це 24 Каналу розповів голова громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж, зауваживши, що саме існування Ради Україна – НАТО – це вже великий крок уперед. Цей формат – політичний інструмент для ухвалення рішень спільно з країнами Альянсу. Він вже наближає нас до політичної частини НАТО.

До теми Україна набагато ближче: Столтенберг розповів про рекомендації щодо реформ для членства в НАТО

Україна має у цьому форматі рівний голос з усіма іншими представниками. У попередньому форматі Комісії Київ більше доповідав про успіхи та зміни, а НАТО потім оцінювало цей результат.

Такі майданчики як Рада Україна – НАТО надзвичайно важливі. Ми на них доносимо інформацію, яка потрібна. Рішення у країнах-членах Альянсу не виникають самі по собі. Це – результат перемовин, зустрічей. На основі таких зустрічей ми доносимо інформацію, що нам потрібно,

– сказав Джердж.

Зверніть увагу! Угорщина роками блокувала політичні зустрічі між Україною та НАТО. Але в 2023 році Альянс зігнорував угорське вето. Україна стає ближче до НАТО.

Дивіться розмову з Сергієм Джерджем на ютубі 24 Каналу

Також Україна погодила з Альянсом новий план реформ – Річну національну програму. Це – новий формат, який, хоч і повторює попередні схожі документи, але є якісно іншим. Він значно чіткіший та більш лаконічно сформульований.

Рада Україна – НАТО: коротко