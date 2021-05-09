Блинкен посетил Украину, Россия готовит план захвата на Херсонщине – видео недели
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен посетил Украину. Авторитетные американские СМИ оценили его приезд. В марте 2021 года Россия начала активно стягивать свои войска к границам. Прикрываясь учениями, государство-агрессор якобы готовится к наступлению.
Источник:24 канал
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Американские медиа оценили визит Блинкена
Новостной телеканал ABC News отметил особое значение визита Энтони Блинкена. Говорилось о том, что Украина стала одной из первых стран, которую посетил дипломат. Также о поездке госсекретаря в Киев написали в Washington Post, The New York Times и Bloomberg.
Энтони Блинкен посетил Украину: смотрите видео
Вероятное наступление России на Украину
По мнению военных экспертов, действия России – это подготовка к захвату гидротехнических сооружений Херсонской области. А также – установление к ним контролируемого российскими боевиками сухопутного коридора из Крыма.
Что задумал Кремль относительно Украины: смотрите видео
Украина ждет транш МВФ
Украина может получить 600 миллионов евро от Евросоюза и 700 миллионов долларов от Международного валютного фонда. В целом государству необходимо одолжить аж 24 миллиарда гривен. Если обещанную сумму выделит МВФ, то это будет служить примером для других международных инвесторов и кредиторов. В то же время для этого страна должна выполнить свои обязательства.
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