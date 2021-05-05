В марте 2021 года Россия стянула в Крым наибольшее количество своих войск с начала оккупации. Под предлогом учений страна-агрессор отрабатывала наступление на Украину со стороны полуострова. Что же на самом деле задумал Кремль – читайте далее.

В украинском Минобороны говорят, за годы оккупации Россия превратила Крым в настоящий военный эсминец. По информации главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, на полуострове находятся около 32 700 российских военнослужащих.

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Настоящего отвода войск так и не произошло

В течение марта-апреля, за время военного представления, в Крым перебросили еще как минимум 2 полка Воздушно-десантных войск из состава Псковской десантной дивизии, которая уже участвовала в войне против Украины. И несмотря на объявленное Кремлем завершение военных учений и возвращение войск в места дислокации, пока, по наблюдениям украинской и американской разведки, настоящего отвода войск не произошло.

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"Мы до сих пор не видели признаков вывода из Крыма 76-й десантной дивизии – так называемых псковских десантников, которые запомнились тем, что понесли потери на востоке Украины в 2014 году. И вот эта часть, которая буквально десятками эшелонов шла из Пскова в Крым, сейчас она продолжает находиться в Крыму, судя по всему. Потому что никакого обратного эшелона мы не видели", – заметил исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Россия готовит план захвата гидротехнических сооружений Херсонской области, – военные эксперты

По мнению военных экспертов, все это – подготовка к захвату гидротехнических сооружений Херсонской области и установлению в них контролируемого российскими боевиками сухопутного коридора из Крыма.

То есть мы уже отходим от войн, которые проводились ранее, – тяжелые, длинные, оборонительные какие-то действия. Здесь наоборот – маневр, атака, удар, отход,

– сказал командир десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ Андрей Суховецкий.

"Захват инфраструктуры для подачи воды будет осуществляться не сухопутными войсками, а будет осуществляться воздушным десантом и морским десантом. То, что сейчас отрабатывали на самом деле в Крыму. Были авиационные удары, были ракетные удары. Потом 7-я воздушно-десантная дивизия, несколько подразделений, были высажены в Крыму, и они там отрабатывали задачи по захвату элементов критической инфраструктуры противника", – отмечает заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

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Впрочем, наступление со стороны оккупированного Крыма отошло на второй план, говорят эксперты. Бескомпромиссная поддержка Украины со стороны новой администрации США и большинства членов НАТО побудила Кремль переключиться на поглощение Беларуси под видом возможного заключения договора о "союзном государстве" накануне выборов в Государственную думу Российской Федерации. Поэтому сейчас Украине необходимо использовать временное затишье для подготовки к возможной эскалации военного противостояния уже осенью.