Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен відвідав Україну. Авторитетні американські ЗМІ оцінили його приїзд. У березні 2021 року Росія почала активно стягувати свої війська до кордонів. Прикриваючись навчаннями, держава-агресор нібито готується до наступу.

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Американські медіа оцінили візит Блінкена

Новинний телеканал ABC News відзначив особливе значення візиту Ентоні Блінкена. Мовилося про те, що Україна стала однією з перших країн, яку відвідав дипломат. Також про поїздку держсекретаря до Києва написали у Washington Post, The New York Times та Bloomberg.

Ентоні Блінкен відвідав Україну: дивіться відео

Ймовірний наступ Росії на Україну

На думку військових експертів, дії Росії – це підготовка до захоплення гідротехнічних споруд Херсонської області. А також – встановлення до них контрольованого російськими бойовиками сухопутного коридору з Криму.

Що задумав Кремль щодо України: дивіться відео

Україна чекає на транш МВФ

Україна може отримати 600 мільйонів євро від Євросоюзу та 700 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Загалом державі необхідно позичити аж 24 мільярдів гривень. Якщо обіцяну суму виділить МВФ, то це служитиме прикладом для інших міжнародних інвесторів та кредиторів. Водночас для цього країна має виконати свої зобов'язання.

Де Україні взяти 24 мільярдів гривень: дивіться відео

Різанина на Тернопільщині

На Тернопільщині ветеран війни Андрій Пекельний під час самооборони смертельно поранив Володимира Воробця. Родичі загиблого нападника прокоментували трагедію.

Деталі вбивства на Тернопільщині: дивіться відео

Чоловік переробив старий "Москвич" на авто для перегонів

Чоловік з Житомирщини разом із батьком переробив старий автомобіль на машину для перегонів. В ретро-авто важко впізнати старенького "Москвича", хіба за обрисами даху.

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