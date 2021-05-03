Житомирянин із батьком переробив старий автомобіль на машину для гонок. Наразі в ретро-авто впізнати старенького "Москвича" можна хіба за обрисами даху.

Власник хот-род авто Сергій Лучинський розповів, що робив радіаторну решітку 6 місяців з холодильника "Донбас". Всі заливні баки, за словами власника авто – ручна робота, яку виконували окремо під відповідну машину.

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Як з "Москвича" створили унікальне авто

Серце машини – це 6-циліндровий двигун BMW потужністю 200 кінських сил. Від баварського концерну також:

ходова;

мости;

коробка передач;

гальма.

Над створенням авто Сергій Лучинський з батьком працювали 5 років. Систему вихлопу чоловік переробляв 7 разів, аж поки авто не зазвучало так, як хотів майстер.



Серце машини – 6-циліндровий двигун BMW / Фото 24 каналу

Авто одразу ж збирає навколо себе житомирян, які проходять повз – одні можуть просити сфотографуватись, інші – завести двигун, адже звучить авто по-своєму.

"Машина впадає в очі, індивідуальна робота, видно, що багато затрачено і грошей, і часу, і підхід творчий. Досить цікаво побачити на дорогах міста Житомира таке авто", – сказав житомирянин Юрій.



Над переробленням "Москвича" працювали 5 років / Фото 24 каналу

Чому власник вирішив переробити авто

І хоч під капотом "Москвича" двигун, який легко може підпалити гуму та дати фору не одному потужному авто, влаштовувати перегони та витискати максимум із машини власник не збирається. За його словами, це машина "вихідного дня", для душі.



Власник вважає авто машиною "вихідного дня", для душі / Фото 24 каналу

У неї досить багато вкладено і життя, і грошей. Вона не зроблена, щоб комусь щось доводити чи показувати, вона зроблена для того, щоб цей автомобіль радував око,

– пояснив власник Сергій Лучинський.

Майстер зізнався, що його вже не один раз просили продати свій витвір, нещодавно навіть пропонували обміняти "Москвича" на новеньку BMW.



Вигляд авто до перероблення / Скриншот з відео 24 каналу

Втім прощатися з машиною Сергій Лучинський не хоче, каже, нехай краще його витвір залишиться дітям.