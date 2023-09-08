Кроме того, у госсекретаря США встречалась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. С ним он посетил один из энергетических объектов, чтобы просмотреть его работу.
Блинкен отправился в Ягодное
Во время визита в школьный подвал в селе Ягодное в Черниговской области Энтони Блинкен сказал, что его поразили ужасные последствия российской агрессии против Украины.
Все это сводится к человеческому измерению, к жизням, историям мужчин, женщин и детей, которые были заключены в подвале этого здания рядом с нами. И это только одно здание в одной деревне, в одной общине в Украине, и это история, которую мы видели снова, и снова, и снова,
– подчеркнул госсекретарь.
Он также подчеркнул, что российская армия продолжает совершать зло на территории Украины. К тому же, Блинкен напомнил обстрел Константиновки в Донецкой области 6 сентября, жертвами которого стали 16 человек.
Госсекретарь США заверил, что мир видит невероятную устойчивость украинского народа. В частности, украинцы объединяются, чтобы обезвредить боеприпасы и мины и все отстроить – буквально вернуть землю, которую у них забрали.
Напоследок Блинкен заверил, что США гордятся быть партнерами Украины и помогать нашему государству во всех его усилиях.
Блинкен и Шмыгаль были на энергообъекте
Денис Шмыгаль 7 сентября рассказал, что вместе с Энтони Блинкеном они посетили один из энергетических объектов нашего государства, чтобы увидеть и оценить его работу. Глава Кабмина подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с американцами.
"Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями", – подчеркнул он.
Шмыгаль и Блинкен посетили энергообъект / Видео Дениса Шмыгаля
Что делал Энтони Блинкен в Украине
- Госсекретарь США 7 сентября посетил базу одного из подразделений украинских пограничников. Он отметил отличную организацию по использованию и применению пограничниками помощи, которую им передали США.
- Кроме этого, Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба в Киеве посетили McDonald's. Там госсекретарь США взял картошку фри, а глава МИД Украины – пирожок с вишней.
- Блинкен также объявил о выделение Украине 1 миллиарда долларов США как помощь. В частности, это будет как военная помощь, так и усилия, направленные на восстановление критической инфраструктуры.