Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на дебатах высокого уровня Совета Безопасности ООН должны рассмотреть агрессивную войну России против Украины как нападение на глобальную продовольственную систему.

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Блинкен требует, чтобы на дебатах Совбеза рассмотрели нападение на продовольственную систему

По словам Блинкена, каждый член ООН должен сказать Москве "хватит" использовать Черное море для шантажа.

Каждый член этого совета, каждый член Организации Объединенных Наций должен сказать Москве: "Хватит!" Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг в своих интересах. Хватит этой неоправданной безнравственной войны,

– подчеркнул он.

Блинкен напомнил, что в прошлом году благодаря зерновой инициативе, заключенной ООН и Турцией, в мир было доставлено более 32 миллионов тонн украинских продуктов питания.

По словам госсекретаря, зерновая инициатива никогда не была бы необходимой, "если бы не вторжение России в Украину и блокада ею украинских портов".

Он обратил внимание на лживость замечаний Кремля, вышедшего из зерновой сделки, мол, санкции якобы ограничивали экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Как сказал Блинкен, санкции напрямую исключают продукты питания и удобрения.

"На тот момент, когда она отказалась от этой инициативы, Россия экспортировала больше зерна и имела более высокие цены, чем когда-либо раньше. И каков был ответ России на страдания и возмущение мира из-за ее выхода из соглашения? Обстрелы украинских зернохранилищ, минирование входов в порты, угрозы атаковать любое судно в Черном море, независимо от его флага, независимо от его груза", – резюмировал Блинкен.

Россия вышла из зерновой сделки и уничтожает инфраструктуру Украины